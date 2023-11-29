Еду в России стали покупать больше, чем выпивку

Впервые за 7 лет продажи алкоголя уступили лидерство по темпам роста продовольственным товарам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в последний раз похожая ситуация наблюдалась в 2016 году в период после кризиса 2014-2015 годов, когда динамика продаж продовольственных товаров восстанавливалась быстрее алкоголя (-0,1% против -0,3%). Об этом пишет телеграм-канал компании NielsenIQ.

Теперь речь о положительных величинах: в 2023 году рост продуктов в натуральном выражении составил +3,8%, выпивка уступила в динамике 0,5%.

«Продовольственный рынок переживает более активное восстановление, чем любая другая индустрия FMCG: на протяжении почти всего 2023 года он рос за счет реального спроса на фоне низкой инфляции, его ассортимент расширился после сужения в 2022, а покупатели более уверенно тратили средства», – отмечают маркетологи.

Одновременно с этим в индустрии алкоголя происходило постепенное замедление (в основном за счет крупнейших категорий – пива и водки, спрос на которые немного снизился).

В целом рынок товаров повседневного спроса (FMCG) вырос в 2023 году на 2,6%. Коррекция произошла за продолжающееся снижение спроса на табак (-2,7%) и непродовольственные товары (-5,6%). Интересно, что спрос на эти две позиции так и не восстановился после кризиса 2014-2015 годов. При этом впервые с 2019 года темпы снижения реализации непродовольственных товаров опередили падение на табачном рынке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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