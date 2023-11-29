В уральском Троицке запустят речной трамвай

Власти Троицка анонсировали запуск экскурсионного речного трамвая.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Троицка, власти города подписали контракты на приобретение речного трамвайчика и устройство восьми понтонных причалов для организации экскурсионного маршрута.

Администрацией Троицка на основании программы территориально-пространственного развития разработан схема движения, включающая в себя прогулку на речном трамвайчике по рекам Уй и Увелька с восьмью остановками.

Протяженность речного маршрута составляет 17 километров. Каждая остановка предусматривает высадку туристов на берег и рассказ о достопримечательностях города. Продолжительность экскурсии составляет 2,5 часа. Запуск речного экскурсионного маршрута планируется в мае 2024 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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