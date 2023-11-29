На Южном Урале сохраняются сложные метеоусловия. Водителей просят не торопиться выезжать за город

В Челябинской области сохранятся метели гололед.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в четверг, 30 ноября, в регионе ожидаются осадки преимущественно в виде снега, местами сильные, в отдельных районах метели, снежные заносы, на дорогах гололедица от наката.
«Просим водителей соблюдать скоростной режим, по возможности воздержаться от дальних поездок. При возникновении затруднения проезда и других сложных ситуаций в дороге обращаться по телефону круглосуточной диспетчерской миндортранса», – заявили в ведомстве.
Напомним, сложные метеорологические условия сохраняются в Челябинской области на протяжении двух дней. По данным Челябинского гидрометцентра, за минувшие сутки (с 8 часов 28 ноября до 8 часов 29 ноября) в большинстве районов Южного Урала прошли осадки в виде дождя и мокрого снега (0,1-4,5 миллиметра). В отдельных территориях наблюдался гололед, на дорогах гололедица, ночью туманы. Утром 29 ноября на территории Челябинской области начался ледяной дождь.
Челябинск, Виктор Елисеев
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