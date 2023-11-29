Челябинск получил на метротрамвай вчетверо меньше, чем планировалось

Москва не торопится заваливать Челябинск инфраструктурными кредитами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», федеральное правительство в 2023 году одобрило для Челябинской области 5 миллиардов 744 миллионов рублей на решение транспортных проблем областного центра. Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

Между тем, согласно плану финансирования проекта строительства в Челябинске линии метротрамвая, только на него власти рассчитывали потратить в 2023 году 22,1 миллиарда рублей.

Однако в действительности из почти 6 миллиардов рублей, полученных южноуральским правительством, 2,4 миллиарда рублей пойдут на обеспечение закупки 33 трамвайных вагонов у Усть-Катавского вагоностроительного завода. Остальную часть суммы направят на оплату технологического присоединения, выкуп и аренды земельных участков по объекту «Строительство линии скоростного транспорта в городе Челябинске. Линия «Север-Юг».

Впрочем, пока подрядчик не может распорядиться даже суммой в 8,2 миллиарда рублей, полученными от правительства Челябинской области в 2022 году также в качестве инфраструктурного кредита. «В соответствии с условиями заключенных с заказчиком договоров о предоставлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, средства, направляемые на реализацию мероприятий проекта, перечисляются на специальные казначейские счета и подлежат использованию в порядке, установленном правилами казначейского сопровождения, –цитирует «Правда УрФО» ответ пресс-службы регионального миндортранса. – Учитывая вышесказанное, свободное распоряжение указанными средствами со стороны заказчика и (или) подрядных организаций невозможно, так как перечисление <…> средств на оплату обязательств по договорам будет осуществляться только при предъявлении полного комплекта документов, подтверждающих основания для оплаты».

Однако пока в Главгосэкспертизе России проходит только проверка комплектности пакета документов на строительство первой линии метротрамвая, до экспертной оценки самих документов дело пока не дошло. Это значит, что, скорее всего, если положительная оценка и поступит, то уже в 2024 году. А следовательно, ни о каком начале строительно-монтажных работ даже в декабре 2023 года, о чем еще недавно заявляли губернатор Челябинской области Алексей Текслер и представители подрядной организации, речи не идет.

При этом находящиеся уже сейчас на счетах средства, будучи невостребованными, стремительно дешевеют. По расчетам экспертов, инфляция уже «съела» 10% от суммы финансирования, что может привести к аналогичному удорожанию проекта.

Возникают вопросы и по поводу выкупа земельных участков. Пока для финансирования этого направления тоже нет законных оснований. Действительно, АО «Челябинский метротрамвай» в июне 2023 года заключило контракт на разработку проекта межевания территории линейного объекта регионального значения «Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске» на общую сумму 600 тысяч рублей. Однако работы должны были завершиться еще в августе текущего года, а договор до сих пор не закрыт. Возможно, появились какие-то сложности. Да и проекта планировки территории все еще нет. А значит, тратить деньги инфраструктурного кредита на выкуп земли, в соответствии с правилами казначейского сопровождения, заказчику строительства не дадут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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