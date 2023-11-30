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Четверг, 30 ноября 2023, 05:50 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью

30 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

30.11.2023, четверг

  • 10:00 – 19:00 Челябинск – V Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

  • 10:30 Челябинск – Региональный молодежный слет, посвященный вопросам безопасности детства (ТРЦ «Фокус», ул. Молдавская, 16, 4-й эт., подростковый центр «Моя территория»)

  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная предстоящему практико-ориентированному форуму «Промышленность будущего» (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, 6-й эт.)

  • 14:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная итогам национального проекта «Производительность труда» в Челябинской области (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 14:30 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению новогодних открыток для участников СВО (ЮУрГГПУ, пр. Ленина, 69, 2-й эт.)

  • 15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 16:00 Челябинск – Презентация книги новосибирского поэта Ангелены Сапрыкиной «21 день» в рамках Международной православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

  • 17:00 Челябинск – Открытие Гимназиады в Челябинске (ДПШ им. Крупской, Свердловский пр., 59)

  • 17:00 Челябинск – Молодежный православный театр «Белая птица» представит спектакль «Бог любит» в рамках Международной православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

  • 17:00 Челябинск – Встреча объединения волонтеров «Нити серебра» для желающих присоединиться к движению для оказания безвозмездной помощи в разных сферах деятельности (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 17:40 Челябинск – Встреча дискуссионного клуба «Убеди меня» (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107)

  • 19:00 Челябинск – Ежегодный музыкальный фестиваль команд КВН «Снежные Буераки» (ДС «Юность», пр. Свердловский, 51)

  • 21:00 – 22:00 Челябинск – Челябинская телебашня в Международный день защиты информации включит иллюминацию в поддержку региональной программы «Профилактика преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий» (филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ», ул. Орджоникидзе, 54Б)

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