На южноуральском участке М-5 продлили запрет на движение автобусов и грузовиков

Действие ограничений на М-5 в Челябинской области продлили до вечера.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, сохраняется сложная обстановка на магистралях региона.
«В связи с погодными условиями ориентировочно до 18 часов 30 ноября на участке с 1548 по 1779 км автодороги Москва – Челябинск (Аша – Миасс) продляется временное ограничение движения пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов», – заявили представители ведомства.
Водителей просят по возможности отказаться от поездок.
Ограничение движения на данном участке магистрали действует с вечера среды, 29 ноября.
Челябинск, Виктор Елисеев
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