Движение в центре Челябинска ограничили до конца года

Движение автотранспорта по улице Калинина в Челябинске ограничили.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ на инженерных сетях с 8 часов 30 ноября до 18 часов 25 декабря ограничено движение транспорта по улице Калинина.

Работы будут вестись поэтапно, по двум правым полосам, начиная от улицы Кирова в сторону Свердловского проспекта.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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