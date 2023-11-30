Большинству южноуральцев мешают работать личные неприятности

Больше половины сотрудников в Челябинской области признались, что семейные невзгоды влияют на их работу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лишь 40% южноуральцев считают, что личные и семейные проблемы не влияют на их работоспособность. Таковы результаты опроса, проведенного Службой исследований hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, совместно с сервисом для оказания психологической помощи Alter среди трудоустроенных соискателей из Челябинской области.

Вместе с тем, в прошлом году так отвечали только 30% респондентов. При этом для большинства сон, беседа с близкими и занятие спортом – по-прежнему лучшие способы снять стресс.

В разрезе профессий наибольшей стрессоустойчивостью обладают сотрудники транспортно-логистической сферы (46% респондентов такой профессии ответили, что личные проблемы не влияют на работу), а также юристы (45%) и бухгалтеры (43%). Среди тех, у кого личные обстоятельства отражаются на работе, выделяются IT-специалисты (43%), сотрудники сферы образования (40%) и маркетологи, рекламщики и пиарщики (39%).

Половина опрошенных жителей Челябинской области рассказали, что увольнялись из-за постоянного стресса на работе. Чаще других так поступали работники из сферы маркетинга (59% опрошенных), HR-специалисты (57%) и бухгалтеры (53%).

В целом из-за нервозности на работе решение об увольнении чаще принимают люди в возрасте 25-34 лет (51% опрошенных в этой возрастной группе). Для этой же группы характерно повышенное влияние личной жизни на продуктивность – 37% молодых участников опроса отметили, что личные и семейные проблемы сказываются на работе.

Справляться со стрессом южноуральцам помогает сон (так ответили 60% опрошенных из Челябинской области), причем это свойственно и мужчинам, и женщинам в равной степени; разговор с родителями или друзьями (40%), и это более характерно для женщин; спорт (30%), который в качестве антистресса чаще выбирают мужчины. Также среди популярных способов расслабления были названы алкоголь и прием лекарств (по 23% каждый).

С точки зрения профессий, сон – лучший способ снять стресс для юристов (65% занятых в юридической сфере ответили именно так), а также для сотрудников транспортных и логистических компаний (58%) и HR (57%). Разговорами с близкими чаще других успокаиваются сотрудники из научной и образовательной сферы (52%), административный персонал (49%) и юристы (45%). Спортом снимают стресс представители компаний из сферы инвестиций (52%), высшего менеджмента (47%), а также строительства (47%).

Рекрутеры отмечают, что для подавляющего большинства респондентов из всех регионов (83%) стресс на рабочем месте может стать толчком к поиску нового места. Хотя по сравнению с прошлым годом число людей, готовых поменять работу из-за психологического напряжения, уменьшилось на 5%.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube