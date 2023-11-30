«Воды нет, а квитанции – уже в почтовых ящиках!» В Коркино больше недели не могут устранить аварию

В прокуратуре заявили о неэффективности мер по устранению аварии на сетях водопровода в Коркино.

Напомним, проблемы с водоснабжением в Коркинском муниципальном округе начались 19 ноября. Сначала в одном из поселков, а потом и непосредственно в самом городе. Одним из «засушливых» районов стала территория вокруг пищевого техникума. Здесь, по словам жителей, остаются без водоснабжения 6 многоквартирных домов и частный сектор уже девятый день.

При этом сами чиновники обещали коркинцам решить проблему еще несколько дней назад. «28 ноября Галямов В.Х. (Вадим Галямов, заместитель главы округа по инфраструктуре, начальник управления ЖКХ и инфраструктуры. – НД), глядя в глаза граждан, заявил: вода будет завтра! Бочку отправил, прям к подъезду, в то время, когда люди на работе! – возмущаются южноуральцы в паблике «Текслер, помоги». – По существу, воды нет! А квитанции за ноябрь, с тарифом в два раза выше Челябинска, уже в почтовых ящиках!»

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ситуация по устранению аварии на сетях водоснабжения в районе пищевого техникума находится на контроле надзорного ведомства Коркино.

«Поскольку принимаемые меры к устранению коммунальной аварии не эффективны, жители данного района длительное время надлежащим образом не обеспечены водоснабжением, прокурором города генеральному директору МУП «ПОВВ» Челябинска внесено представление об устранении нарушения законодательства и привлечении виновных лиц к ответственности, в котором также поставлен вопрос о произведении перерасчета платы за некачественно оказанные коммунальные услуги», – рассказали в прокуратуре региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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