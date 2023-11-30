Дело инструктора веревочного парка, отправившего туриста в смертельный спуск, передали в суд

В Челябинской области в суд направлено уголовное дело о гибели туриста на аттракционе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, завершено расследование уголовного дела в отношении старшего инструктора веревочного парка, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла 14 июля текущего года на Айских притесах в Саткинском районе. 34-летний турист решил спуститься на зиплайне. Приближаясь к финишной площадке, мужчина отнял руки от оборудования и принял горизонтальное положение, после чего врезался в металлическую лестницу. От полученных повреждений турист скончался.

При этом следователи считают, что посетитель был недостаточно знаком с правилами техники безопасности. К тому же инструктор знал, что веревка для спуска запуталась, из-за чего финишную площадку аттракциона не успели подготовить к приему следующего посетителя.

Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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