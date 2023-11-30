Маршрут, соединяющий Копейск с северо-западом Челябинска, переходит на регулируемый тариф

Автобус №128 «Копейск – Петра Столыпина» переходит.

Как сообщили РИА «Новый День» в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», изменения произойдут с 1 января 2024 года.

Оператор обещает, что после перевода маршрута №218 на регулируемый тариф 26 автобусов малого класса будут ходить каждые 8-10 минут в будни и каждые 10 минут в выходные.

В маршрутках должна быть обеспечены возможность оплаты проезда по безналичному расчету, в том числе транспортными картами. Кроме того, автобусы маршрута появятся на «2ГИС» и «Яндекс.Карты».

Первый рейс – в 5:40 ежедневно.

Последний рейс – в 21:05 ежедневно.

В ближайшее время будут проведены конкурсные процедуры по выбору перевозчика.

Челябинск, Виктор Елисеев

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