Власти уральского городка признались в самозахвате елки, но им не стыдно

Власти Миньяра отреагировали на поток негатива после кражи елки с частного садового участка. Как уже сообщал «Новый День», чиновники спили красавицу-елку, росшую на одном из садовых участков, установили ее на городской площади и выложили видео в соцсетях. Одна из горожанок узнала «свою» елку: деревце в детстве посадил ее муж на семейном садовом участке. В последние годы семья там ничего не выращивала, так как кражи на садовых участках приобрели разорительные масштабы, но от земли не отказывалась и никому ее не передавала.

В мэрии заявляют, что претензий и обвинений в воровстве не понимают: у них и участок, и елка числятся бесхозными. Что, кстати, странно: согласно действующему российскому законодательству, не может быть ничейной территории. Даже если земля не принадлежит гражданину или юридическому лицу, значит, это собственность муниципалитета или государства.

Заявив, что земля и елка бесхозные, в мэрии Миньяра признали, что спили чужое (не муниципальное) дерево на чужой (не муниципальной) земле.

А это уже самовольное распоряжение чужим имуществом, которое в законе называется самозахватом и влечет административную ответственность – статья 7.1 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Кстати, интересно заложены ли в бюджете Миньяра средства на приобретение главной городской елки: если да, то куда их потратили, если нет, то как власти собирались решать вопрос – неужели сразу планировали у кого-нибудь стащить?

Чиновники этот вопрос не проясняют и даже не думают извиняться. Единственное, что они предложили владельцам спиленной елки, так это посадить новую. Весной. На городской аллее. Правда, аллеи пока не существует. И, возможно, не будет.

Миньяр, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube