Южноуральский парламент принял проект бюджета на 2024 год в общих чертах

Бюджет Челябинской области на 2024 год с дефицитом в 47 миллиардов рублей принят в первом чтении.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, депутаты утвердили в первом чтении проект бюджета Челябинской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

«Напомним, что в первом чтении рассматриваются и принимаются основные характеристики областного бюджета: общий объем доходов и расходов областного бюджета, дефицит бюджета и источники его финансирования, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ», – рассказали представители регионального парламента.

По словам министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына, в целом к первому чтению доходы бюджета на 2024 год с учетом частично распределенных федеральных трансфертов запланированы в объеме 248,6 млрд рублей, с приростом к первоначальному бюджету 2023 года на 12 %.

«Кроме того, в поправках ко второму чтению будут учтены дополнительно распределенные Челябинской области федеральные трансферты, соответственно, будут скорректированы и расходы областного бюджета», – пояснил чиновник.

Поправки ко второму чтению будут направлены в комитет по бюджету и налогам не позднее 11 декабря. Затем работа над законом ко второму чтению будет продолжена.

Пока прогноз собственных налоговых и неналоговых доходов на 2024 год сформирован в объеме 228,5 миллиарда рублей с приростом к первоначальному бюджету 2023 года на 26,3%, а к уточненным показателям этого года – на 13%.

В целом доходы бюджета на 2024 год с учетом частично распределенных федеральных трансфертов запланированы в объеме 248,6 миллиарда рублей, с приростом к первоначальному бюджету 2023 года на 11,9%. Впрочем, по сравнению с утвержденными сегодня же изменения в бюджет текущего года (246,3 миллиарда рублей), разница незначительна – всего 2,3 миллиарда рублей, то есть менее 1%.

Общий объем расходов, планируемый на 2024 год, составляет 295,5 миллиарда рублей, что на уровне показателей первоначального плана по расходам 2023 года. При этом порядка 70% от указанной суммы – это расходы социального характера.

Дефицит запланирован на уровне 46,9 миллиарда рублей – против 55,7 миллиарда рублей в текущем году.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube