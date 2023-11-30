Теперь официально. Губернатор уволил главу минздрава Челябинской области

Министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева покинула поста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал сегодня, 30 ноября.

Согласно документу, Агата Ткачева уволена со своего поста с 1 декабря.

Напомним, об отставке главы регионального минздрава стало известно на минувших выходных. Чиновница подала заявление об уходе по собственному желанию перед уходом в отпуск.

Напомним, ведомство Агата Ткачева возглавила в мае 2022 года, когда ее назначили исполняющей обязанности министра после отставки прежнего руководителя Юрия Семенова. До этого она возглавляла ТФОМС Челябинской области (с 2019 года).

В июле 2022 года Ткачева была официально назначена министром здравоохранения Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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