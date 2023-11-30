«Металлург» прервал 11-матчевую победную серию

Магнитогорский «Металлург» уступил в Астане «Барысу» – 2:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у хоккеистов южноуральского клуба как будто закончился завод, и если в предыдущем матче им еще хватило сил переломить игру и вырвать победу у «Нефтехимика» в серии буллитов, казахстанский клуб сумел дожать магнитогорцев.

На 12-й минуте встречи Аркадий Шестаков после распасовки Батырлана Муратова и Кирилла Савицкого открыл счет – 1:0 в пользу хозяев.

На 22-й минуте матча Даниил Апальков удваивает преимущество «Барыса» – 2:0. Впрочем, через семь минут магнитогорец Дмитрий Силантьев сокращает отставание – 1:2.

Но на 36-й минуте встречи Эмиль Нургалиев дает понять, что казахстанские хоккеисты не собираются отдавать матч гостям – 3:1.

В третьем периоде уже начинает попахивать разгромом. На 43-й минуте Алихан Омирбеков далет счет 4:1. В середине периода «Магнитка» получает численное преимущество, и тренерский штаб южноуральцев решает снять голкипера в пользу шестого полевого игрока. Однако гости ошибаются, и при соотношении «шесть к четырем» Адиль Бекетаев забрасывает в пустые ворота гостей пятую шайбу – 5:1.

На 55-й минуте встречи Никита Михайлис сокращает отставание – 5:2. Но на большее магнитогорцев уже не хватает.

Итог – 2:5, после одиннадцати подряд побед «Металлург» терпит поражение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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