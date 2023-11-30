Южноуральские трассы продолжает заваливать снегом. Ограничение движения на М-5 продлили

Запрет на движение грузовиков и автобусов в Челябинской области продлили до утра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в связи с погодными условиями ориентировочно до 6 часов 1 декабря на участке с 1548 по 1779 км автодороги Москва – Челябинск (Аша – Миасс) продляется временное ограничение движения пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов.

Ограничение действует также и на территории Башкирии.

Водителей призывают по возможности отказаться от поездок.

Напомним, сегодня, 30 ноября, в большинстве районов Южного Урала наблюдаются сильные осадки в виде снега. Автомобильные дороги завалены снегом. Обстановка на магистралях серьезно осложнена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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