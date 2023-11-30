Глава СКР снова потребовал доложить о деятельности «бродячего» рынка под Челябинском

После закрытия рынка в поселке Кременкуль коммерсанты нашли новое место дислокации.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить по сообщению о незаконной торговой деятельности в поселке Пригородный, расположенном на территории Сосновского района.

«В комментариях в телеграм-канале Информационного центра СК России сообщается о нарушениях на продовольственном рынке «Караван» вблизи ЖК «Парковый Премиум» в поселке Пригородный Челябинской области, куда торговцы после вмешательства компетентных органов перебазировались из Кременкуля», – уточнили в силовом ведомстве.

Напомним, оптовая ярмарка появилась в Кременкуле после того, как у торговцев ликвидированного в Челябинске Каширинского ранка возник конфликт с новыми соседями – обитателями микрорайона «Парковый премиум». Для рынка пришлось искать новое место, его предоставил владелец площадки в Кременкуле. Но жителям поселка такое соседство тоже не понравилось: они пожаловались в Следственный комитет и президенту РФ.

24 октября на рынок наведались силовики. На объекте прошли обыски и некоторое время он не функционировал. Но довольно быстро возобновил работу, хотя и полулегально. Это вынудило жителей вновь обратиться к главе СКР. В дальнейшем ситуация развивалась молниеносно. 20 ноября на рынок вновь нагрянули силовики, а 21 ноября судебные приставы опечатали все боксы на торговой площадке и предложили работавшим на нем торговцам забрать скоропортящийся товар. Рынок был закрыт в рамках судебного разбирательства о признании его работы незаконной.

После этого торговцы решили вновь обосноваться недалеко от ЖК «Парковый Премиум». По словам местных жителей, на новом месте продавцы работают без разрешительной документации и контрольно-кассовой техники. Кроме того, торговые точки находятся на земельных участках, предназначенных для научно-исследовательских работ.

️Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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