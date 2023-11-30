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Пятница, 1 декабря 2023, 09:04 мск

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ММК прошел сертификационный аудит системы энергетического менеджмента

На Магнитогорском металлургическом комбинате успешно прошел сертификационный аудит системы энергетического менеджмента (СЭнМ) на соответствие требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 50001-2023.

СЭнМ успешно функционирует в компании с 2016 года, являясь одним из эффективных инструментов снижения энергозатрат. В декабре 2022 года ПАО «ММК» успешно прошло сертификационный аудит СЭнМ на соответствие требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 50001-2012. В этом году компания одной из первых сертифицировала СЭнМ по новой версии национального стандарта 2023 года. По результатам проведенного аудита орган по сертификации РОСТЕХСЕРТ признал систему энергетического менеджмента ПАО «ММК» результативной и в полной мере, соответствующей требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 50001-2023. Никаких несоответствий и отклонений от требований стандарта в ходе аудита не выявлено.

Среди важнейших направлений повышения энергоэффективности производственных процессов в Группе ММК:

  • Внедрение энергоэффективных идей. За первое полугодие 2023 года в приложении «Платформа энергоменеджмента» работниками подано 577 энергоэффективных идей, из них реализовано 132 проекта. Плановый эффект от внедрения – 35,7 млн рублей.
  • Малобюджетные высокоэффективные проекты (baby-capex). Реализовано 4 проекта baby-capex с общим эффектом в объеме 16,4 млн рублей.
  • Энергосервисные контракты. Продолжается работа по модернизации систем освещения цехов. Плановый экономический эффект – 73,2 млн рублей.
  • Снижение стоимости покупной электроэнергии, осуществляемое за счет регулирования объемов выработки электроэнергии собственными электрическими станциями; ремонта энергооборудования в часы с минимальной стоимостью электрической энергии; снижения потребляемой электрической мощности в подразделениях в часы с максимальной стоимостью энергии. Оценочный эффект – 208 млн рублей.

В 2022 году за лидерство в области энергоменеджмента комбинат получил международную премию Energy Management Insight Awards в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства в соответствии с международным стандартом ISO 50001.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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