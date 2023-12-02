Челябинск стал худшим в стране по обеспеченности горожан деревьями

Челябинск оказался в числе городов с наименьшим числом деревьев на каждого жителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты Института Народнохозяйственного Прогнозирования Российской Академии Наук опубликовали научный доклад «Меняющийся климат и здоровье населения: проблемы адаптации». Эксперты отмечают: одной из мировых тенденций последних десятилетий является

рост избыточной заболеваемости и преждевременной смертности

от инфекционных; экстремальных температур, от чрезвычайных ситуаций и бедствий гидрометеорологического характера, обусловленных ускоренным изменением климата. На этом фоне особенно актуальными становятся вопросы экологии.

«Сочетание воздействия аномально высоких температур и повышенного уровня загрязнения атмосферного воздуха, как

было доказано при анализе последствий жары 2010 года в Москве,

приводит к повышенной смертности. С этой точки зрения

к наиболее уязвимой части населения можно отнести жителей

12-и городов (Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Череповец, Челябинск, Чита), включенных в проект «Чистый воздух» Национального проекта «Экология», а также жителей многих других городов с неблагополучной

экологической ситуацией», – отмечают авторы доклада.

И предлагают обратить особое внимание на зеленые насаждения.

Отмечается, что создание крупных зеленых пространств в городах – важная задача для сохранения и улучшения состояния здоровья населения в городской среде с повышенным уровнем загрязнения химическими веществами.

«О важности зеленых пространств для горожан писали и выступали многие медики еще в тридцатые годы прошлого

столетия. В целом ряде исследований показана связь между недостатком зеленых пространств и эмоциональными, поведенческими проблемами у детей и подростков, – говорится в докладе. – Отмечается, что у детей в возрасте 4-6 лет каждый дополнительный час времени, проведенный в парках, приводит к уменьшению риска для здоровья; недостаточное же количество времени, проведенного на природе, способствует ухудшению их общего и психического здоровья.

Положительное влияние зеленых пространств на психическое здоровье доказано и для населения других возрастных

групп, например, выявлены более высокая вероятность депрессии, наличие суицидальных наклонностей у горожан, проживающих в регионах с наименьшим числом парков и зеленых

зон».

Кроме психических проблем, недостаток зеленых зон провоцирует ожирение, что является основным фактором риска развития многих

неинфекционных заболеваний, включая сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, инсульт, диабет, астму.

При это подчеркивается, что именно деревья, а не газоны создают более комфортные условия, способствуют снижению рисков здоровью населения и снижению смертности горожан.

А с этим в Челябинске дела обстоят печально: «Показатель – площадь всей древесной растительности на одного человека – минимален в четырех городах: Челябинск, Пермь, Ростов-на-Дону, Волгоград и максимален в Екатеринбурге и Новосибирске», – заявляют авторы доклада.

Это, кстати, признают и чиновники: например, в феврале 2020 года министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев заявил на заседании профильного комитета регионального парламента, что в областном центре на человека приходится лишь треть от «зеленой» нормы.

Но это не мешает городским и областным властям под всевозможными предлогами сокращать и без того недостаточные зеленые территории, не щадя ради новой застройки ни окружающих город лесов, ни уникального бора. А площадь зеленных насаждений одним движением руки увеличивают за счет включения в реестр кладбищ и зарастающие бурьяном промзоны.

Поэтому не удивительно, что эксперты считают: контроль за зелеными насаждениями нужно передать другим ведомствам.

«Для улучшения комфортности городской среды и защиты горожан от воздействия неблагоприятных факторов среды обитания леса, парки, бульвары, скверы и другие зеленые пространства в силу их значимости

желательно передать из служб благоустройства в структуры

по природопользованию, охране окружающей среды», – заявляют специалисты Института Народнохозяйственного Прогнозирования РАН.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube