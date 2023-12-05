На Урале возбудили уголовное дело по факту пропажи золота на 2 млн рублей

В отношении владельцев ювелирного салона «Ларец» в Карталах возбудили уголовное дело.

Как уже сообщал «Новый День», в 2022 году два десятка карталинцев принеси в салон свои золотые украшения: одни хотели их починить, другие – переделать и так далее. Всем говорили прийти через месяц. Но в указанный срок золото не отдали и несколько месяцев выдвигали разные причины, почему изделия не возвращают.

А потом стало известно, что владелец салона умер. И его супруга пообещала, что всем все отдаст после вступления в наследство. Но через полгода она заявила, что золота она в имуществе мужа не нашла, и где оно – неизвестно.

Исчезло цепочек и колечек в общей сложности на 2 млн рублей.

Сейчас следователи пытаются восстановить схему, начиная с сотрудницы, принимавшей изделия у клиентов. Предполагается, что она через посредников отправляла золото жене хозяина салона. Вдова отнекивается: дескать, бизнесом занимался муж, а она ничего не знала и не знает.

«По словам его знакомых, это не так, – пишет telegram-канал Ural Мash. – Мужчина давно был не при делах из-за болезни». А одна их пострадавших заявила, что владелец салона звонил ей незадолго до смерти и обещал: продаст квартиру и все вернет.

Карталы, Павел Зварзин

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