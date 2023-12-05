Текслер – Дед Мороз: прямая линия губернатора имела «чудодейственный эффект»

Южноуральский губернатор потребовал обеспечить детям зимние горки и отправил замминистра разбираться с вопросом местного значения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прямая линия губернатора Челябинской области Алексея Текслера длилась 3,5 часа. За неделю на нее поступили 7 тысяч 552 обращения от южноуральцев. Увы, не каждому из авторов посчастливилось поучаствовать в удивительном сказочном действе, развернувшемся в прямом эфире.

А удивляться было в чему. Так, среди наиболее популярных тем вдруг не оказалось экологии. Куда больше южноуральцев интересовали проблемы ЖКХ, дорог и транспорта. Вряд ли это свидетельствует о том, что с экологией в Челябинске и области все стало хорошо. Скорее, в остальных сферах жизни региона дела обстоят еще хуже.

Впрочем, если верить губернатору, не все так уж плохо. И зачастую дело в неосведомленности самих южноуральцев. Или нерадивости местных чиновников.

Но хотя экология и затерялась на фоне других, куда более острых проблем, начать решили с нее. А именно – с обращения жительницы Варны, попросившей выделить районным властям деньги на установку мусорного бака. По словам пенсионерки, сейчас ей приходится нести мусор до контейнерной площадки больше километра. А глава заявляет, что область средства на это не дает.

В ответ г-н Текслер заверил, что средства региональная казна на контейнеры выделяет. И предположил, что это местные власти решили почему-то не запрашивать финансирование. Собственно, мусорной темой экологическая проблематика прямой линии и ограничилась. Было еще предложение жительницы Челябинска более активно внедрять раздельный сбор мусора. А для вдохновения поощрять тех, кто разделяет, или хотя бы штрафовать тех, кто этого не делает.

Житель Магнитогорска пожаловался на недостаточно развитую инфраструктуру зарядных станций для электромобилей. На что получил ответ в духе «мы уже много сделали в этом направлении, а скоро сделаем еще больше». Конечно, большинство таких станций сейчас располагается в Челябинске, признал глава региона. Но есть они и в Магнитогорске. В следующем же году в развитие этого «современного тренда» планируется открыть еще 30 «зарядок».

Впрочем, мечты об электромобиле несколько бледнели на фоне многочисленных жалоб южноуральцев на состояние дорог. Из разных концов региона неслись жалобы не то что на разбитую проезжу часть, а попросту на ее отсутствие. Так, жительница Увельского района призналась, что каждый год жители их села с нетерпением ждут прихода зимы. Тогда ведущая к ним дорога замерзает – и по ней можно ездить.

Жалоба встретила живой отклик губернатора, и он тут же отправил главу района на место – разобраться в ситуации. Сам же поведал о программе «Дорожный рывок» и очередных рекордах по укладке асфальтового покрытия. Наверно, особенно тронуло это авторов еще одного обращения – жителей Чебаркульского района, вынужденных оставлять автомобили в сотнях метров от своих домов, так как доехать до них по тому месиву грязи, что называют здесь дорогой, попросту невозможно.

Но и в них Алексей Текслер вдохнул надежду. Оказывается, власти региона совместно с муниципалитетами уже начали разработку пятилетней программы строительства ремонта дорог в Челябинской области. Ведь южноуральцев особенно тревожит неизвестность, уверен чиновник, и, если они будут знать, что их дорога включена в план, им сразу станет легче, и ноги в резиновых сапогах уже не так сильно будут утопать в размякшей земле.

Кстати, как рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев, включена в программу на 2024 год и та самая дорога в Увельском районе, которую отправил проверять главу района губернатор.

Последнее, кстати, очень удивило г-на Текслера: выходит, жители просто не знают об этом? Видимо, невдомек губернатору, что южноуральцы и раньше много слышали о программах и планах. Заверение в том, что тот или иной объект дорожной инфраструктуры или благоустройства включен в план на следующий год – одна из самых любимых формулировок южноуральских чиновников. Как и следующая обычно за ним оговорка: «при наличии средств».

Не обошлось без чудес и в случае с обращением жителей поселка Октябрьский, входящего в состав Копейска. По их словам, населенный пункт крайне нуждается в новом стадионе. Оборудовать его копейчане хотели в рамках инициативного бюджетирования. Но, к разочарованию посельчан, проект не набрал необходимого количества баллов (копейчане были уверены, что чиновники незаслуженно занизили оценки). И посему южноуральцы решили обратиться за поддержкой к губернатору.

Но тут же оказалось, что проект, по словам мэра Копейска Андрея Фалейчика, в работу все-таки взяли. А после этого и сам Алексей Текслер, буквально только что рассказывавший о том, какое замечательное решение – это самое инициативное бюджетирование, предложил г-ну Фалейчику профинансировать оборудование стадиона за счет других источников, проработав вопрос с минспорта региона. Так что, если повезет, жителям поселка нужно будет подождать нового стадиона всего лишь два года.

Обитателям северо-запада Челябинска, посетовавшим на нехватку мест в образовательном центре №7, по словам губернатора, тоже придется подождать. Все дело в том, что огромный микрорайон был построен и распродан, а вот школы и детские сады здесь возвести забыли. Так что на решение проблем понадобится время, отметил чиновник. Не уточнив, сколько именно времени понадобится.

Жителям жилого комплекса «Парковый Премиум» повезло еще меньше: там не только нет школ (детей приходится возить в учебные заведения Челябинска, включая уже выше упомянутый учебный центр №7), но и магазинов. А семья с инвалидом, переехавшая в микрорайон год назад, за много месяцев так и не смогла добиться визита соцработника.

Решать проблему пришлось лично заместителю министра социального развития Челябинской области. Чиновницу отправил в пригород сам губернатор. И она успела добраться до нужного адреса еще до окончания прямой линии. Сопровождавший замминистра корреспондент не стал сдерживаться и решение проблемы назвал, ни много, ни мало, «чудодейственным эффектом прямой линии губернатора». Впрочем, как уточнила чиновница, сегодня решили проблему лишь этой конкретной семьи, и обслуживаться она будет в рамках индивидуальной программы. Так что остальным инвалидам придется, видимо, ждать соцработника еще долго – на всех замминистра не хватит, да и прямая линия проходит раз в год.

Интересно, что Алексея Текслера крайне возмутила ситуация, когда весь Сосновский район, буквально, опоясывающий Челябинск, обслуживают соцработники, базирующиеся в селе Долгодеревенском – административном центре района. Та же ситуация – и с медообслуживанием (и жители того «Паркового Премиум» жалуются, что не могут дождаться ни «скороую», ни участкового врача). А ведь микрорайон расположен гораздо ближе к Челябинску, чем к Долгодеревенскому. И глава региона резонно задался вопросом: почему бы его и ближайшие к нему территории не прикрепить к челябинским структурам? Правда, подобные предложения звучат уже не первый год из уст самих жителей. Но без «чудодейственного эффекта» услышаны не были. Да и будут ли услышаны сейчас – еще неизвестно. Тем более, что школы и поликлиники северо-запада Челябинска и так переполнены. И прикрепление еще и густонаселенных пригородов без расширения штата создаст социальный коллапс. А увеличивать штат соцучреждений нет законных оснований, так как рассчитаны эти учреждения на тех, кто зарегистрирован в городе, и финансируются соответствующим образом. Губернатор не может об этом не знать.

Но на то она и сказка, чтобы эффект был моментальным и красивым. А долгоиграющие вопросы южноуральский губернатор переадресовывал сегодня многочисленным подчиненным, управляющим компаниям и застройщикам.

Недаром едва ли не самую эмоциональную реакцию главы региона встретило обращение жительницы Кыштыма, рассказавшую о том, что городские власти отказались от оборудования ледяных горок. Дело в том, что с 2022 года эти сооружения подлежат обязательной регистрации сотрудниками Ростехнадзора. Нежелание кыштымских чиновников добавлять себе лишнее беспокойство не на шутку возмутило г-на Текслера. «Горки должны быть!» – отрезал чиновник. И добавил, что требование это касается всех глав муниципалитетов.

Так что уж чего-чего, а горок на Южном Урале нынешней зимой должно быть достаточно (это, кстати, будет легко проверить). Хорошо, что никому не пришло в голову посетовать на проблему с елками: как выяснилось, местные власти могут быть весьма изобретательны в ее решении.

Впрочем, шутки-шутками, а были в выступлении Алексея Текслера и достаточно значимые заявления. Так, глава региона еще раз подчеркнул, что строительство хирургического корпуса детской областной клинической больницы начнется в 2024 году. Это тот самый объект, который чиновники несколько лет упорно хотели построить на участке, входившем в состав Челябинского городского бора. Началось это еще в бытность губернатором Бориса Дубровского. Продолжилось – при Текслере. Но стремление уничтожить часть реликтового леса не встретило одобрения горожан, оспоривших такое решение в суде. В итоге запуск проекта оттянули на несколько лет. И лишь проиграв во множестве инстанций, региональные чиновники решили перенести строительство... на один из участков, предлагавшихся противниками застройки бора.

Наконец, обнадежил губернатор и молодых педагогов. Правда, весьма своеобразно. В ответ на обращение матери учительницы начальных классов, посетовавшей на небольшую зарплату дочери – молодого педагога, глава региона заявил, что уже практически решил эту проблему. По словам чиновника, сейчас в областном правительстве как раз прорабатывается вопрос доплаты таким учителям. По словам г-на Текслера, невысокие зарплаты – проблема первого года молодых учителей, когда у них отсутствует стаж и категории. Поэтому на этот первый год и необходимо установить доплату, размер которой пока не определен.

Почему губернатор решил, что уже через год у учителя появляется сколь-нибудь весомый стаж и категория, сказать сложно. Ведь в течение первого года педагог лишь нарабатывает учебный материал, разрабатывает конспекты занятий и готовит другие необходимые для работы материалы. В течение второго года все это должно пройти необходимую откатку, а уже потом эта основа будет дополняться на протяжении всего трудового пути педагога.

С этим согласны и в квалификационных коллегиях, а посему к испытаниям на присвоение первой квалификационной категории допускают лишь после двух лет работы в школе. Но зачем вдаваться в такие тонкости, когда на носу Новый год, в душе – сказочное настроение и, как сказал один из челябинцев, дозвонившихся на прямую линию, «очень не хотелось бы, чтобы это – раз – и закончилось».

В заключение хочется отметить, что второй год подряд Алексей Текслер не делает в ходе своих прямых линий громких анонсов и заявлений. На этот раз губернатор даже не вспомнил о Челябинском метротрамвае. То ли финал этой сказки видится не столь счастливым, как хотелось бы, то ли сама метросказка стала ему не интересна, но про свой самый грандиозный проект Текслер сегодня не сказал ни слова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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