В Челябинске сотрудника СКР задержали по подозрению во взятке

По подозрению в коррупционном преступлении задержали служащего одного из отделов СКР в Челябинске.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», старшего следователя отдела СКР по Советскому району областного центра Вадима Шпигуна подозревают в получении взятки за закрытие уголовного дела.
По данным источников, в среду, 6 декабря суд рассмотрит вопрос об избрании силовику меры пресечения. Речь может идти о получении взятки в четверть миллиона рублей.
Напомним, ранее сегодня стало известно о задержании заместителя ГУ ФССП по Челябинской области.
Челябинск, Виктор Елисеев
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