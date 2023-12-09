В Челябинске отменили занятия в начальной и средней школе

Челябинские школьники третий день подряд остаются дома из-за мороза.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в субботу, 9 декабря, в связи с низкой температурой атмосферного воздуха отменяются занятия в школах города с 1 по 9 классы первой и второй смен.
Напомним также, что на дистанционные занятия перешли студенты ЮУрГУ.
Минувшей ночью в различных районах Челябинска было 30-32 градуса ниже нуля. Днем в областном центре ожидается -22, -24 градуса по Цельсию.
Челябинск, Виктор Елисеев
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