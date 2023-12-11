Челябинские школьники и студенты остаются дома

В Челябинске четвертый день подряд школьники остаются дома из-за мороза.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в понедельник, 11 декабря, в связи с низкой температурой атмосферного воздуха отменяются занятия в школах города с 1 по 11 классы первой и второй смен.

Кроме того, на дистанционные занятия перешли студенты ЮУрГУ, ЧелГУ и ЮУрГГПУ.

Минувшей ночью в различных районах Челябинска было 30-32 градуса ниже нуля. Днем в областном центре ожидается -27, -29 градусов по Цельсию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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