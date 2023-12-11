В Челябинске около полутора суток устраняли одну коммунальную аварию, с другой не справились до сих пор

Более полутора суток потребовалось коммунальщикам Челябинска, чтобы устранить крупную аварию на водоводе на северо-западе.

Как уже сообщал «Новый День», прорыв произошел около 14:00 9 декабря на магистральных сетях диаметром 500 мм между улицами Чичерина и 40 лет Победы. Вода затопила дороги по улицам 40-летия Победы, Братьев Кашириных и Университетской набережной.

Остановить поток удалось только через несколько часов. Без воды остались жители 6 многоэтажных домов. В 4 из них к обеду воскресенья воду дали.

Окончательно аварию устранили только минувшей ночью. Одновременно дорожные службы пытались убрать с дорожной части лед, образовавшийся в результате происшествия. На сегодняшний день, по данным мэрии, дороги в проезжем состоянии. Осталось убрать счищенные с проезжей части лед и снег, однако из-за морозов механизированную технику не используют. Поэтому вывоз планируют начать в середине недели, когда температура воздуха поднимется до -22.

Еще одна крупная авария произошла в поселке Каштак. В данный момент в части домов параметры водоснабжения снижены, в части холодная вода отсутствует. Уточнить сроки устранения аварии в мэрии пока не смогли.

Челябинск, Павел Зварзин

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