Каникулы продолжаются: в Челябинске вновь отменили занятия в школах

В Челябинске пятый день подряд школьники остаются дома из-за мороза.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, во вторник, 12 декабря, в связи с низкой температурой атмосферного воздуха отменяются занятия в школах города с 1 по 11 классы первой и второй смен.
Кроме того, на дистанционные занятия перешли студенты ЮУрГУ, ЧелГУ и ЮУрГГПУ.
Минувшей ночью в различных районах Челябинска было 35-37 градусов мороза. Днем в областном центре ожидается -23, -25 градусов по Цельсию.
Челябинск, Виктор Елисеев
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