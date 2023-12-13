В челябинские школы возвращаются ученики. Но не все

В Челябинске из-за холодов отменили занятия в младшей и средней школе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в среду, 13 декабря, в связи с низкой температурой атмосферного воздуха отменяются занятия в школах города с 1 по 7 классы первой смены.

Минувшей ночью в различных районах Челябинска было 25-27 градусов ниже нуля. Днем в областном центре ожидается -17, -19 градусов по Цельсию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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