В Челябинске задержали эксгибициониста, напавшего на ребенка возле школы

В Челябинске нашли мужчину, напугавшего школьницу.

Как уже сообщал «Новый День», накануне днем возле филиала школы №104 неизвестный мужчина схватил девочку и оголил перед ней половые органы. Мать ребенка написала заявление в полицию.

«Полицейские подключились к ситуации, на место прибыли сотрудники службы участковых уполномоченных полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних и оперативники уголовного розыска. Полицейские опросили педагогический состав образовательного учреждения, изучили записи с уличных камер видеонаблюдения. К работе были подключены психологи и сотрудники следственных органов.

В ходе проведенного комплекса мероприятий сотрудниками полиции мужчина, ставший участником произошедшего инцидента, задержан и передан сотрудникам следственных органов, которым предстоит разобраться в деталях происшествия», – сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube