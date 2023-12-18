Мошенники разводят челябинцев от имени начальства

Аферисты все чаще пишут южноуральцам от имени руководства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, злоумышленники создают «зеркальные аккаунты» руководителей и от их имени связываются через соцсети, мессенджеры с горожанами, чтобы получить конфиденциальную информацию. Иногда они выдают себя за представителей правоохранительных органов.

«Во всех случаях преступники действуют примерно по сходным сценариям. Сотрудник получает сообщение в социальной сети, мессенджере или по электронной почте якобы от своего руководителя или коллеги. При этом злоумышленник обращается к сотруднику, используя имя и отчество, чтобы вызвать доверие», – рассказали чиновники.

В процессе общения злоумышленник предупреждает о предстоящем телефонном звонке из какой-либо организации или правоохранительных органов и просит сотрудника никому о нем не сообщать, а после завершения – отчитаться о результатах разговора.

После мошенники звонят и в ходе разговора могут запрашивать различную конфиденциальную информацию, принуждать сотрудника совершать противоправные действия в пользу злоумышленников.

С поддельных аккаунтов мошенники рассылают сообщения также и в адрес руководителей, работников других организаций, где запрашивают контактные данные лиц, необходимых якобы для дальнейшего взаимодействия.

В регионе уже зафиксированы случаи создания аферистами поддельных (зеркальных) аккаунтов министров и руководителей предприятий, организаций Челябинской области.

Еще одной из распространенных мошеннических схем является рассылка в социальных сетях и мессенджерах сообщений с предложением проголосовать по различным темам (участие в конкурсе, выбор музыкальной композиции, фильма и т. п.), содержащих ссылку, после перехода по которой, легальный аккаунт пользователя перехватывается злоумышленниками. В этом случае необходимо при восстановлении доступа к аккаунту использовать штатные механизмы социальной сети и мессенджер.

Напомним, ранее о попытках аферистов связываться с чиновниками и предпринимателями от имении Центробанка сообщили представители регулятора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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