Мошенники разводят челябинцев от имени начальства

Аферисты все чаще пишут южноуральцам от имени руководства.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, злоумышленники создают «зеркальные аккаунты» руководителей и от их имени связываются через соцсети, мессенджеры с горожанами, чтобы получить конфиденциальную информацию. Иногда они выдают себя за представителей правоохранительных органов.
«Во всех случаях преступники действуют примерно по сходным сценариям. Сотрудник получает сообщение в социальной сети, мессенджере или по электронной почте якобы от своего руководителя или коллеги. При этом злоумышленник обращается к сотруднику, используя имя и отчество, чтобы вызвать доверие», – рассказали чиновники.
В процессе общения злоумышленник предупреждает о предстоящем телефонном звонке из какой-либо организации или правоохранительных органов и просит сотрудника никому о нем не сообщать, а после завершения – отчитаться о результатах разговора.
После мошенники звонят и в ходе разговора могут запрашивать различную конфиденциальную информацию, принуждать сотрудника совершать противоправные действия в пользу злоумышленников.
С поддельных аккаунтов мошенники рассылают сообщения также и в адрес руководителей, работников других организаций, где запрашивают контактные данные лиц, необходимых якобы для дальнейшего взаимодействия.
В регионе уже зафиксированы случаи создания аферистами поддельных (зеркальных) аккаунтов министров и руководителей предприятий, организаций Челябинской области.
Еще одной из распространенных мошеннических схем является рассылка в социальных сетях и мессенджерах сообщений с предложением проголосовать по различным темам (участие в конкурсе, выбор музыкальной композиции, фильма и т. п.), содержащих ссылку, после перехода по которой, легальный аккаунт пользователя перехватывается злоумышленниками. В этом случае необходимо при восстановлении доступа к аккаунту использовать штатные механизмы социальной сети и мессенджер.
Напомним, ранее о попытках аферистов связываться с чиновниками и предпринимателями от имении Центробанка сообщили представители регулятора.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»