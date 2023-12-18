Рептоиды и насилие над мужчинами: депутат Госдумы объяснил, почему в России снижается рождаемость

Русская женщина превратилась в объект нравственной деградации в то время, как народу России приходится противостоять землеродным изделиям – об этом заявили авторы статьи «Российская семья как основа отечественной государственности».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фундаментальный труд, под которым подписались депутат Игорь Ананских (первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, член фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), доктора юридических наук Николай Литвинов и Михаил Сальников, генерал-лейтенант запаса ФСБ России Игорь Миронов и руководитель клинического санатория имени Горького Илья Харин, был опубликован в петербургском журнале «Юридическая наука: история и современность» и вызвала широкой резонанс. В данный момент материал с сайта журнала удален, но многие СМИ успели его фрагментно перепечатать или пересказать.

Сегодняшнюю ситуацию в мире авторы характеризуют так:

«По мнению различных авторов и источников, на планете Земля живут люди двух основных видов: «люди Земли», созданные по образу и подобию Божьему, и люди, созданные «из праха земного» с помощью космических генных технологий.

Первые – люди Бога, созидатели – руководствуются высокими нравственными принципами. Их ценности: мир, семья, дети, культ женщины-матери, созидание, сохранение природы, – цитирует статью RTVI. – Другой вид, землеродные изделия; генно-модифицированные существа; биологический искусственный интеллект. Их ценности: война, убийства, террор, революции, публичные дома, педофилия, людоедство, наркомания, уничтожение системы жизнеобеспечения космического корабля «планета Земля» и т.п.»

Авторы статьи сообщают: сегодня «биологический искусственный интеллект через политику, культуру, СМИ, экономику и пр. навязывает свои «безнравственные» ценности «галактическому народу». Поэтому, как удивляются интеллектуалы, «послепотопное человечество медленно, но неуклонно превращается в существ, которых Бог не создавал».

И продолжают: «На планете Земля существуют тайные структуры, которые во многом формируют образ жизни, поведение населения Земли. Об этих структурах рассказал офицер американской разведки Джон Колеман в книге «Комитет 300». Структуры этого Комитета ведут борьбу за передачу власти на планете Земля представителям рептоидной космической цивилизации. А для этого им надо уничтожить русское население России».

Из статьи следует, что достичь этой цели помогают женщины: «В современной России русская семья стала объектом гибридной войны коллективного Запада, который делает все для того, чтобы русская женщина в плане сохранения семьи и деторождения становилась на сторону врагов Отечества».

«С одной стороны, русская женщина наряду с мужем тянет на себе Россию, работает, в то время как женщины иных племен часто только размножаются. С другой стороны, сама женщина превратилась в объект нравственной деградации».

Авторы стать считают, что русская женщина превратилась в последовательницу демоницы Лилит, жены Адама изначального (которая, по их мнению, была первой феминисткой), и «разрушает семью, уничтожает детей и рушит Российскую Державу».

В статье утверждается, определенную роль сыграли половые связи между жительницами страны и «инородцами» на международных фестивалях, которые повлияли на женский генотип.

«Большое распространение в России получил добрачный секс, уничтожающий Женщину. Как правило, девы до вступления в официальный брак познают различное количество мужчин. А вот здесь возникает целый комплекс проблем. Прежде всего, след от каждого мужчины, побывавшего в организме женщины, остается у нее навсегда на биологическом (сперма) либо волновом уровне (при наличии презерватива).

По мнению американских ученых, «сперма состоит из живых клеток. Когда она попадает в вас, сперматозоиды плывут и плывут, пока не врежутся в стену, после чего цепляются и зарываются в плоть». Американцы исследовали все пути поступления спермы в женский организм. «Если они во рту, то заплывают и пробираются в носовые ходы, во внутреннее ухо и за глаза. Там они проникают глубже. Они попадают в кровь и собираются в головном и спинном мозге».

Соответственно, на момент оплодотворения яйцеклетки все «сидевшие в засаде» сперматозоиды устремляются туда. В результате ребенок рождается не от мужчины, способствовавшего оплодотворению, а от всех предшественников. От этого дети получаются больными. В России, во всяком случае в ее Европейской части, практически исчез славянский генотип у молодежи, что является следствием добрачной половой жизни русских женщин с интернационалом мужчин», – заявляют авторы статьи.

«И это еще не все. Демократия породила оральный секс. Оказывается, бог и здесь защитил людей. Оральный секс способствует раковым заболеваниям горла и ротовой полости. Вирус передается именно во время орального секса. «В настоящее время такие заболевания все чаще обнаруживаются у молодежи. Особую тревогу врачей вызывает резкий рост раковых заболеваний, спровоцированных инфекциями, передающимися половым путем».

Авторы дают ряд рекомендаций:

«Чтобы было меньше больных детей, надо проводить медицинское обследование вступающих в брак. И настойчиво рекомендовать тем женщинам, кто по состоянию здоровья и предшествующей половой жизни уже не сможет рожать здоровых детей, воздержаться от беременности».

«Статью 14 (Семейного кодекса) «Обстоятельства, препятствующие заключению брака», закрепляющую запрет на заключение брака, необходимо дополнить словами: «не допускается заключение брака с женщиной, у которой добрачная половая жизнь, венерические заболевания, аборты резко снизили репродуктивные возможности».

Кроме того, предлагается пересмотреть действующее законодательство в вопросе выплаты алиментов на детей. Авторы сати считают действующие нормы «насилием над мужчиной» и предлагают «установить верхний предел алиментов на одного ребенка вне зависимости от уровня дохода отца, «не более двух прожиточных минимумов». По мнению инициаторов такого предложения, ограничение алиментов двумя прожиточными минимумами прекратит охоту «дев» на зажиточных мужчин. Лишение возможности получать миллионные суммы алиментов повысит стремление «жен» сохранить семью».

Москва, Игорь Юров

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube