В Челябинске отменили занятия школьников второй смены

В Челябинске из-за бурана отменили занятия учащихся второй смены.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, во вторник, 26 декабря, в связи с обрушившимися на город обильным снегопадом и метелью отменяются занятия в школах города с 1 по 11 классы второй смены.

Напомним, буран начался в ночь на вторник, 26 декабря. В настоящее время передвижение по дорогам и тротуарам областного центра чрезвычайно затруднено.

В администрации Челябинска создан оперативный штаб. «Принято решение в ближайшие часы сконцентрироваться на расчистке тротуаров и остановок общественного транспорта, на «пробивке» внутриквартальных и внутридворовых проездов. Основные дороги находятся в проезжем состоянии, их расчистка продолжается», – заявили в мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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