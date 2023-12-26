Алкоголь могут исключить из параллельного импорта

Алкоголь могут исключить из списка товаров, завозимых в России по схемам параллельного импорта.

Как уже сообщал «Новый День», глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что параллельный импорт будет продлен на 2024, однако перечень товаров, для которых он будет разрешен, планируют сократить. Прежде всего, это касается продукции, которую смогли заменить российские компании, вышедшие на заданные показатели объемов и качества, или ввоз которой наладили из дружественных государств.

Из списка в первую очередь пропадут товары, которые объявят локализованным продуктом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов. Главные претенденты – автомобили, электроника и алкоголь.

Если в 2022-м дистрибуторы ввезли в страну 405 млн литров тихого, игристого и крепленого вина (что на 10% больше, чем годом ранее), то в году уходящем, по прогнозам Роскачества, этот объем сократится до 300 млн литров.

По мнению экспертов, параллельный импорт алкоголя востребован в узком диапазоне – например, завозится довольно много брендов виски. Но появляются Появляются производители виски из Индии и других стран. Еще одна категория – это шампанское. Но завозят, в основном, продукцию бренда Moet. При этом сейчас появилось очень большое количество небольших производителей, выпускают вино только из собственного винограда.

«Даже если весь параллельный импорт запретят, это мало кого заставит расстроиться, за исключением небольшого круга любителей виски», – цитирует «Коммерсант» исполнительного директора Fortwine Александра Липилина.

Москва, Игорь Юров

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