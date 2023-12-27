Суд отменил приговор младшему партнеру экс-губернатора Челябинской области

Уголовное дело экс-депутата Государственной думы Вадима Белоусова вернули на повторное рассмотрение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 27 декабря, Верховный суд РФ отменил приговор соратнику экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, бывшему депутату Госдумы Вадиму Белоусову и его теще Маргарите Бутаковой.

Напомним, в начале августа 2022 года в Московском городском суде огласили приговор по делу о многомиллиардной взятке. Фигурантами в процессе выступали бизнес-партнер экс-главы Южного Урала Михаила Юревича, депутат Госдумы Вадим Белоусов и его теща, бывший главный бухгалтер ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргарита Бутакова.

Приговор судья зачитывал в течение двух дней. В заключительный день процесса Белоусов не появился в суде, и в тот же день был объявлен в розыск.

По версии следствия, с 2010 по 2014 годы Белоусов и Бутакова совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий. Всего в указанный период на территории Москвы и Челябинска участники организованной преступной группы получили более 3,25 миллиарда рублей.

Суд признал Белоусова и Бутакову виновными. Партнера экс-губернатора приговорили к 10 годам колонии строго режима и штрафу в 500 миллионов рублей. И тут же объявили в розыск, а также утвердили решение о заключении его под стражу, заочно. Маргариту Бутакову, ввиду преклонного возраста (ей 80 лет), приговорили к 5 годам лишения свободы условно и аналогичному штрафу.

Защита экс-депутата и его родственницы несколько раз пыталась оспорить приговор, но безуспешно. Наконец, Верховный суд РФ внял возражениям адвокатов и постановил вернуть уголовное дело на повторное рассмотрение.

Между тем, в октябре текущего года в Госдуме инициировали рассмотрение вопроса о лишении Белоусова статуса парламентария. В ноябре его досрочно лишили мандата за неисполнение депутатских обязанностей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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