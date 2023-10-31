В Госдуме обнаружили, что сбежавший более года назад Белоусов не исполняет депутатские обязанности

Комиссия Госдумы по этике сочла достаточными основания для прекращения полномочий депутата Вадима Белоусова.

Как уже сообщал «Новый День», Белоусов в 1991 занял должность заместителя генерального директора ОАО «Первый хлебокомбинат». С 1997 входил в состав совета директоров ОАО «Макфа», в 2004 возглавил ООО «УК «Макфа» и к 2010 году ему принадлежало более 9% акций «Макфы».

В октябре 2010-го с помощью губернатора Челябинской области Михаила Юревича стал депутатом регионального Заксобрания, а в декабре 2011 года прошел в Госдуму по спискам партии «Единая Россия». В 2016 году продлил свой мандат, но уже в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Справедливая Россия». В действующий состав федерального парламента вошел как представитель интересов Кировской области и Удмуртии.

Между тем, в июне 2017 года следователи Главного следственного управления СКР по Челябинской области предъявили обвинения ранее задержанным директору московского представительства ОАО «Макфа» Андрею Чуркину и теще депутата Госдумы Вадима Белоусова Маргарите Бутаковой в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. Речь шла об «откате» в размере 3,4 миллиарда рублей от представителей сферы строительства и ремонта автомобильных дорог за получение госконтрактов.

В последствии обвинение переформулировали: Бутакову и Чуркина обвинили не в посредничестве, а в непосредственном получении денег. Белоусов тогда являлся фигурантом дела Юревича и, как полагали наблюдатели, нужен был тследствию, чтобы получить показания на экс-губернатора.

Сам Белоусов заявлял, что его оговорили и к «делу о дорожных миллиардах» он отношения не имеет.

Тем не менее, генпрокуратура РФ в июне 2018 года направила в Госдуму запрос о лишении г-на Белоусова депутатской неприкосновенности, вопрос рассмотрели только через полгода. Но неприкосновенность сняли.

В сентябре 2020-го новое дело против Белоусова, в рамках которого вновь всплыла взятка в размере более 3 миллиардов рублей, передали в суд – в Москву. Депутат находился под пиской о невыезде. Прокуратура просила признать парламентария виновным и назначить ему 14 лет колонии плюс оштрафовать на 500 миллионов рублей.

Оглашение приговора началось 2 августа 2022 года. На заседание депутат заявил журналистам, что виновным себя не считает, в колонию не собирается, а планирует принять участие в выборах губернатора Челябинской области.

Суд признал Белоусова виновным взятки в размере 3,4 млрд рублей – это крупнейшая сумма в истории России. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима, а его тещу – к пяти годам условно. Обоих обязали выплатить штрафы по 500 миллионов рублей, а также сумму полученной взятки. Белоусова вдобавок лишили награды за заслуги перед Отечеством II степени.

Поскольку приговор оглашали два дня, 2 августа его под стражу не взяли, а 3 августа Белоусов на заседание суда не явился, заявив, что занят. Его телефон не отвечал. Адвокаты заявили, что не в курсе, где находится подзащитный.

Белоусова объявили в розыск. Через пару недель появилась информация, что его видели в Великобритании.

С тех пор прошло больше года, а Белоусов до сих пор является депутатом Госдумы.

В конце сентября его адвокаты пытались обжаловать процедуру привлечения Белоусова к уголовной ответственности, заявив, что объявление в розыск противоречит принципу депутатской неприкосновенности, так как допускает для обеспечения исполнения приговора заключение депутата под стражу без получения решения Госдумы. Однако Конституционный суд в удовлетворении иска отказал.

В начале октября депутат Василий Власов заявил, что поднимет вопрос мандата Белоусова в комиссии по этике. И вот комиссия Госдумы по этике, обсудив ситуацию, пришла к выводу, что Белоусова надо лишить мандата на основании закона о статусе сенаторов и депутатов Госдумы, который предполагает досрочное лишение мандата в случае неисполнения депутатских обязанностей в течение 30 и более календарных дней. Кстати, заодно решили лишить мандата и Власова – по той же причине, но это уже другая история.

Челябинск, Павел Зварзин

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