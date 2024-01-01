В Челябинске фейерверки подожгли две квартиры, есть погибшие

В Челябинске в новогоднюю ночь фейерверки подожгли две квартиры.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Челябинской области, в 00:45 поступил с улица Агалакова в Ленинском районе: на балкон 2 этажа четырехэтажного дома залетела часть фейерверка и подожгла хранящиеся там вещи. В квартире в этот момент никого не было, пожарных вызвали соседи.

Площадь возгорания составила 2 метра. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. Огонь быстро потушили, пострадавших нет.

Второй пожар произошел в доме №23-б на улице Воровского. Прибывшие на вызов пожарные обнаружили, что горит квартира на третьем этаже. Сотрудники МЧС вывели из дома 12 человек, включая 3 детей. Еще 7 эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных.

Один человек погиб, надышавшись продуктами горения. Причина возгорания официально пока не озвучена. Есть предположение, что в квартире могли запустить фейерверк.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube