С 1 января в России произошли изменения в выплатах населению

С 1 января в России произошел ряд финансовых изменений:

– минимальный размер оплаты труда повышается на 18,5% до 19,2 тыс рублей;

– выплаты неработающим пенсионерам увеличиваются на +7,5% (средний размер пенсии по старости у неработающих составит 23 тыс 405 рублей);

– до 300 тысяч рублей увеличивается сумма компенсации взамен земельного участка для многодетных семей (речь о семьях, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей, а также детей старше 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения в возрасте до 23 лет);

– размер региональной ежемесячной выплаты на второго ребенка, рожденных или усыновленных с 1 января 2022 года, вырос до 11 тысяч рублей (среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, пособие выплачивается до достижения ребенком возраста 1 года);

– региональная ежемесячная выплата Героям России, Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы и ордена Трудовой Славы составит 30 тысяч рублей;

– работающие родители и опекуны детей-инвалидов сохранят ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 10 тысяч рублей, если они трудятся на «удаленке» или неполный рабочий день (ранее пособие получали только неработающие);

– российские работодатели начнут удерживать налог на доход физических лиц из заработной платы сотрудников, исполняющих обязанности в удаленном формате и проживающих заграницей (это касается как трудовых договоров, так и договоров гражданско-правового характера).

Кроме того,

– с 1 февраля сумма выплат по материнскому капиталу увеличится на 7,5% на всех детей;

– с 1 июля банки перестанут взимать комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг пенсионерами, инвалидами, ветеранами боевых действий и др. нуждающимися гражданами;

– с 1 октября пенсии у бывших военных, а также у лиц, имеющих приравненный к ним статус, увеличатся на 4,5%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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