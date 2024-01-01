2024-ый начинается: в Миассе демонтируют ледовый городок

Новый год в Миассе начался с демонтажа главного ледового городка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городские власти заявили, что он опасен.

«Считаем необходимым пояснить ситуацию со строительством ледовых городков.



Органы местного самоуправления обязаны чётко соблюдать требования действующего законодательства и проводить торги по любым видам услуг. Это касается и строительства ледовых городков. Победителем стал недобросовестный подрядчик, который не смог исполнить свои обязательства по контракту и не выполнил вовремя работы, – говорится в официальном сообщении, опубликованном сегодня на странице городской администрации. – Контроль проводился. Все надеялись на своевременное проведение работ, но помешали не только погодные условия, но и недобросовестность подрядчика.



В целях безопасности городок на Центральной площади будет частично демонтирован. Искренне сожалеем о произошедшем.



Для юных миасцев на Центральной площади работает Дом Деда Мороза, где можно за стихотворение или песню получить подарок от волшебника. Гостей ждёт каток и символ Миасса – лось. На бульваре Мира размещены светящиеся фигуры, с которыми можно сделать фотографии.

В Северной части у «Медео» и в Южной части установлены ледовые фигуры и ель. На стадионе «Южный» залит каток.



В настоящее время прорабатывается вопрос заключения нового контракта в первые дни Нового года для реконструкции городка и приведение его в соответствии с требованиями безопасности.



Просим отнестись с пониманием».

Миасс, Павел Зварзин

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