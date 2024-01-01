В Челябинске год начался с мусорного коллапса

В Челябинске новый год начался с мусорного коллапса.

Как уже сообщал «Новый День», горожане завалили мэрию жалобами на мусор, скопившийся на контейнерных площадках. Регоператор объяснил ситуацию погодными условиями и брошенными на дорогах автомобилями.

31 декабря в мэрии заявили, что направлены обращения в прокуратуру и Госжилинспекцию с просьбой принять меры реагирования к регоператору.

«Проблема копилась 5 – 6 дней. Решить вопрос одномоментно вряд ли возможно. Работы по вывозу ТКО не прекращаются. Мусоровозы работают на линии. В ближайшее время ситуация придет в норму», – пообещали сегодня в «Центре коммунального сервиса», выступающего в роли регионального оператора по обращению с отходами.

«Регоператору ЦКС оказывается всестороннее содействие по ликвидации мусорных навалов на контейнерных площадках, – добавили в мэрии. – Сейчас в городе работает 40 мусоровозов, 4 грейфера, 2 погрузчика и 4 самосвала. Администрации районов привлекают дополнительную технику для вывоза мусора.

Все подъезды к контейнерным площадкам обеспечены. Сбои отмечаются только из-за припаркованного личного автотранспорта. Для помощи на погрузке управляющие организации вывели бригады дворников, которые помогают выкатывать контейнеры из снега и осуществляют незамедлительный подбор мусора».

Челябинск, Павел Зварзин

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