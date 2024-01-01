На Южном Урале резко похолодает

В Челябинской области резко похолодает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня температура воздуха в разных частях региона колебалась от 0 до -10 градусов, на севере и западе фиксируются обильные осадки.

В ночь на 2 января похолодает до – 22, при прояснениях температура будет опускаться до -25. Днем во вторник ожидается от -15 до -20, а во второй половине дня похолодает до -25.

Морозы продержатся недолго: уже в четверг днем снова будет не ниже -10.

Челябинск, Павел Зварзин

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