В Челябинске подростки-мигранты напали на участников СВО

В Челябинске группа пьяных мигрантов напала на участников СВО. Сообщения об этом появились в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в новогоднюю ночь в Советском районе.

Молодые люди (сообщается, что они демобилизовались из зоны СВО) с женами ждали такси, когда из соседнего подъезда вышла группа нетрезвой молодежи. Они начали оскорблять и мужчин, и их жен, а потом пустили в ход дубинки и перцовые баллончики. Завязалась драка. Один из мужчин упал, его начали пинать ногами.

Судя по выложенному в соцсетях видео, нападавших было пятеро. Трех из них уже задержали. У них изъяли дубинку и газовые баллончики.

«В ближайшее время задержанным планируется предъявить обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), а также направить в суд ходатайство об избрании в отношении их меры пресечения в виде заключения под стражу», –сообщили в СУ СК РФ по Челябинской области.

Как выяснилось, все трое имеют гражданство России, двум из них 18 лет, одному 17.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube