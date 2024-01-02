Полиция Магнитогорска обнаружила в двух гаражах «левые» алкоголь и сигареты на 11 миллионов

Полицейские изъяли у магнитогорца незаконную алкогольную и табачную продукцию более чем на 11 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, предприимчивый житель Магнитогорска наладил регулярные поставки немаркированного спиртного и контрафактных сигарет в поселковые и сельские магазины. Противоправную деятельность 38-летнего южноуральца пресекли оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД.

В двух арендованных бизнесменом гаражных боксах, расположенных в Орджодникидзевском районе Магнитогорска, полицейские обнаружили и изъяли около 80 тысяч пачек сигарет на сумму более 9,2 миллиона рублей и около 8 тысяч литров спиртного стоимостью свыше 2,2 миллиона рублей. Вся продукция не имела акцизных марок.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в Левобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу. За участие в незаконном обороте алкогольной и табачной продукции в особо крупном размере законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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