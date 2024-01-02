На Южный Урал вновь обрушатся снегопады. Челябинцев просят далеко не выезжать

В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, днем 3 января в отдельных районах Южного Урала ожидается снег, местами сильный, на дорогах сильные заносы, гололедица от наката.
«Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим, правила и уважительное отношение к другим участникам дорожного движения», – обратились к южноуральцам в экстренном ведомстве.
Водителям рекомендуют, по возможности, без крайней необходимости не планировать поездки на дальние расстояния.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»