Мэрия Челябинска потребовала убрать машины с двух десятков улиц

Власти Челябинска просят горожан убрать машины для очистки парковок от снега.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 2 января, вечером и ночью подрядчики будут в приоритетном порядке проводить очистку парковочных пространств и правых полос, а также вывозить снег на следующих улицах:

Гагарина;

Сталеваров;

Богдана Хмельницкого;

пр. Ленина;

Красная;

Сони Кривой;

Комсомольский пр.;

пр. Победы;

Братьев Кашириных;

Кирова;

Плеханова;

Евтеева;

Свободы;

Пушкина;

Российская;

Тимирязева;

Свободы;

Воровского;

Героев Танкограда;

Танкистов;

Путепровод Челябинск-Главный;

площадь Революции;

Привокзальная площадь;

Театральная площадь.

Челябинцев просят убрать автомобили с указанных улиц и не оставлять их на ночь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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