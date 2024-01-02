Мэрия Челябинска потребовала убрать машины с двух десятков улиц

Власти Челябинска просят горожан убрать машины для очистки парковок от снега.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 2 января, вечером и ночью подрядчики будут в приоритетном порядке проводить очистку парковочных пространств и правых полос, а также вывозить снег на следующих улицах:
Гагарина;
Сталеваров;
Богдана Хмельницкого;
пр. Ленина;
Красная;
Сони Кривой;
Комсомольский пр.;
пр. Победы;
Братьев Кашириных;
Кирова;
Плеханова;
Евтеева;
Свободы;
Пушкина;
Российская;
Тимирязева;
Свободы;
Воровского;
Героев Танкограда;
Танкистов;
Путепровод Челябинск-Главный;
площадь Революции;
Привокзальная площадь;
Театральная площадь.
Челябинцев просят убрать автомобили с указанных улиц и не оставлять их на ночь.
Челябинск, Виктор Елисеев
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