Пассажирам электрички «Челябинск – Екатеринбург» продали билеты в вагон-призрак

Прокуратура начала проверку по факту продажи билетов в отсутствующий вагон электропоезда из Челябинска в Екатеринбург.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, неприятно ошеломивший «подарок» достался уральцам, купившим билеты на «Орлан», следовавший из Челябинской области в столицу УрФО вчера, 2 января.

По словам пассажиров, поезд оказался на один вагон «короче». В итоге места пришлось занимать без привязки к билетам. «Чуть не подрались!» – рассказал один из уральцев, попавших на рейс. При этом многие пассажиры, оставшиеся без места, потребовали вернуть им деньги.

В Свердловской пригородной компании, обеспечивающей сообщение, уже принесли свои извинения, заявив, что по техническим причинам в путь отправили поезд из двух вагонов вместо трех.

«Свердловской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по сведениям о продаже билетов в отсутствующий вагон электропоезда «Орлан» сообщением Челябинск – Екатеринбург», – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По результатам мероприятий будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о защите прав потребителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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