Снегопады задержатся на Южном Урале

В Челябинской области продлили действие экстренного предупреждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 4 января в отдельных районах Южного Урала ожидается снег, местами сильный, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица от наката.

Температура воздуха вновь начнет дрейфовать в сторону нулевой отметки. Так, ночью в северной половине региона будет до 22 градусов ниже нуля, а вот на юге и крайнем западе -9, -14 градусов, на крайнем юге – 4-9 градусов ниже нуля. Днем на крайнем юге потеплеет до 0 градусов, в остальных районах -3, -8 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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