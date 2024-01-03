«Трактор» упустил победу в уральском дерби

Челябинский «Трактор» в Екатеринбурге уступил «Автомобилисту» – 3:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», встреча с извечными соперниками открыла игры команд в наступившем году.

В течение первой трети матча гости доминировали на корте. Уже на второй минуте встречи Семен Дер-Аргучинцев открыл счет – шайба после удара челябинца срикошетила в ворота «Автомобилиста» от игрока хозяев.

И хотя уже через 48 секунд Брукс Мэйсек сравнял счет, это не сбило боевого настроя гостей. На 11-й минуте Артем Щучинов замыкает розыгрыш Максима Шабанова и Антона Бурдасова – 2:1 в пользу «черно-белых». На 18-й минуте Александр Шаров увеличивает отрыв – 3:1.

Во втором периоде екатеринбуржцы перехватывают инициативу. А решает все четырехминутный отрезок в середине второй двадцатиминутки.

На 28-й минуте Брукс Мэйсек оформляет дубль, сокращая отставание хозяев – 2:3. Две с небольшим минуты спустя Степан Хрипунов сравнивает счет – 3:3. Наконец, еще через полторы минуты Алексей Макеев выводит хозяев вперед – 4:3.

В третьем периоде «Автомобилисту» удается удержать счет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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