В Челябинской области закрыли движение по М-5 в сторону Башкирии

Временное ограничение движения большегрузов и автобусов в Челябинской области будет действовать до утра.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, с 20 часов 3 января в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости) вводится временное ограничение движения на участке федеральной трассы М-5 «Урал» между 1548 и км 1779 (от границы Башкирии до поворота на Миасс).
Ориентировочное время окончания ограничения движения – 8 часов 4 января. Оно может быть изменено, если неблагоприятные погодные условия сохранятся.
«Данные ограничения распространяются на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозку тяжеловесных грузов и/или крупногабаритных грузов, легковые такси», – уточнили в Госавтоинспекции.
Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
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