На Южном Урале задержали еще одного участника нападения на ветерана СВО

В Челябинской области задержан еще один фигурант уголовного дела о совершении хулиганских действий в отношении ветерана СВО и его друзей.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, продолжается расследование уголовного дела по обвинению группы молодых людей в хулиганстве.

В ходе него установлено местонахождение еще одного – 21-летнего подозреваемого, ранее объявленного в розыск. «В ближайшее время неоднократно судимому челябинцу планируется предъявить обвинение в совершении вышеуказанного преступления и направить в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – уточнили в силовом ведомстве.

Напомним, вопиющий инцидент произошел в ночь на 1 января текущего года во дворе одного из домов Советского района областного центра. Группа нетрезвых молодых людей привязалась к ожидавшим такси челябинцам с женами. Сначала молодежь оскорбила женщин, а потом поток нецензурной брани обрушился на их супругов. Не удовольствовавшись словесной перепалкой, пьяные юнцы набросились на мужчин с битой. При этом их не смутило то, что один из челябинцев принимал участие в специальной военной операции.

По горячим следам силовики задержали трех человек 17-18 лет. Самый старший из нападавших скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

Сегодня, 3 января, суд рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения двум ранее задержанным молодым людям – братьям 17 и 18 лет. Оба они отправлены под домашний арест.

Челябинск, Виктор Елисеев

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