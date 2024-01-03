«Магнитка» вырвала победу у «Сочи» в овертайме

Магнитогорский «Металлург» выиграл в гостях у «Сочи» – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч в Сочи начался неожиданно неприятно для лидеров Востока – на первый перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу хозяев, занимающих последнее место в таблице регулярного чемпионата КХЛ.

На 14-й минуте Михал Криштоф реализовал численное преимущество сочинцев – 1:0. А четыре минуты спустя Матвей Мичков удвоил преимущество хозяев.

Второй период «металлурги» записали на свой счет. На 34-й минуте встречи Данила Юров сократил отставание магнитогорцев, также в большинстве. А на 39-й минуте Владислав Еременко сравнял счет – 2:2.

Но, несмотря на бодрость южноуральцев во втором периоде, оставшийся отрезок встречи не стал для них легкой прогулкой. И третий период так и не выявил победителя. Лишь в начале дополнительного периода Денис Зернов с передачи Никиты Михайлиса снял большие вопросы, накопившиеся к этому времени – 3:2 в пользу магнитогорского клуба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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