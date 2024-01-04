Три поезда застряли в Челябинской области

Сразу три поезда совершили вынужденную остановку на перегоне Кунашак-Муслюмово.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, сегодня, 4 января на перегоне Кунашак-Муслюмово по техническим причинам задержаны пассажирские поезда: №346 Адлер – Нижневартовск, №332 Уфа – Новый Уренгой, задержки составляют более 2 часов.

Кроме того, более чем на 3 часа задержан пригородный поезд №6256 сообщением Челябинск – Каменск-Уральский. Системы жизнеобеспечения в поезде работают в штатном режиме.

«Южно-Уральская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленное неудобство», – заявили представители перевозчика.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД-Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Челябинск, Виктор Елисеев

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